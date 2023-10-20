ارتفاع كبير في درجات الحرارة ستتجاوز ال40درجة في هذه الولايات...

قال الباحث في التغيرات المناخية عامر بحبة في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم وكذلك اذاعة شمس أن تونس مقبلة على امطار قريبة بسبب منخفض جوي.

وأضاف أن الحرارة ستظل موجودة في وسط وجنوب تونس لتصل إلى أربعين درجة في حين أن ولايات الشمال ستعرف بعضا من انخفاض الحرارة.

وتابع " يوم الثلاثاء المقبل ستشهد بعض الولايات في الوسط والجنوب درجات حرارة مرتفعة مشيرا إلى تغير المناخ في تونس.





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