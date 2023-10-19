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القضاء يتخذ قرارا في حق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 10:58 قراءة: 0 د, 30 ث
      
باشرت أمس الأربعاء هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية النظر في القضية التي شملت الابحاث فيها الرئيس الاول لمحكمة التعقيب سابقا الطيب راشد والمتهم بدخول محل الغير عنوة اثر شكاية رفعتها عليه صاحبة شركة لكراء محلات سكنية اتهمته فيها بعدم علمها بتسوغه لمحل سكني تابع لها.
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وقد قررت الدائرة تأخير القضية إلى الاسبوع القادم لإحضار الطيب راشد من السجن .
وللاشارة فأن الطيب راشد محال بحالة سراح على ذمة هذا الملف وهو موقوف على ذمة قضية فساد مالي.
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