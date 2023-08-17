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حفظ تهمة الاغتصاب المنسوبة إلى الطيّب راشد

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 12:23 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أيّدت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بسليانة، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجهة، القاضي بحفظ تهمة الاغتصاب المنسوبة إلى الرئيس الأوّل السابق لمحكمة التعقيب الطيّب راشد، مع إنهاء مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه، وفق ما أفاد به المحامي المنصف المكّي، عضو فريق الدفاع عن الطيّب راشد، لموزاييك.

وأضاف الأستاذ المكّي، في تصريحه لاذاعة موزاييك، أنّ منوّبه الطيب راشد بقي موقوفا على ذمة قضية تحقيقية منشورة في حقّه لدى قاضي التحقيق بالمكتب22 بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل حمل شخص على الإدلاء بشهادة زور، وأنّه تمّ تقديم مطلب للإفراج عنه لدى دائرة الاتّهام الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس، للبتّ في شأنه بعد أن رفض قاضي التحقيق المتعهد بالبحث الإفراج "ضمنيا" عن منوبه الطيب راشد.


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