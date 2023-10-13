وزارة الاقتصاد تنفي التخطيط لرفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية





وأكدت الوزارة أنه وخلافا لما تم تداوله فإنها حريصة على تعزيز الدعم من خلال توجيهه لمستحقيه مشيرة الي ان 30 بالمائة من الدعم يستفيد منه الاغنياء في حين ان الفئة الأقل دخلا لا تتحصل الا على 12 بالمائة من الدعم.

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أصدرت الجمعة 13 أكتوبر، وزارة الاقتصاد والتخطيط بلاغا اتهمت من خلاله بعض وسائل الاعلام بنشر معطيات مضللة ومغالطات للرأي العام بأن الوزارة تخطط لرفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية.وأكدت الوزارة أنه وخلافا لما تم تداوله فإنها حريصة على تعزيز الدعم من خلال توجيهه لمستحقيه مشيرة الي ان 30 بالمائة من الدعم يستفيد منه الاغنياء في حين ان الفئة الأقل دخلا لا تتحصل الا على 12 بالمائة من الدعم.

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وبخصوص التفويت في المؤسسات العمومية قالت الوزارة انها لم تتطرق ابدا لهذه المسألة مشددة على أنها تدعو إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة وفق البلاغ.



يذكر ان بعض وسائل الاعلام ادعت أمس الخميس الحصول على وثيقة اعدتها وزارة الاقتصاد تتضمن مقترحات تسعى الي تجسيدها تتمثل أساسا في رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية.



