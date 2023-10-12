فيديو اليوم.... تونسية تتعرض لهجوم في كندا بسبب رفع علم فلسطين

تعرضت تونسية تعيش في كندا لهجوم من قبل مواطنة كندية بسبب رفع العلم الفلسطيني في مونريال.

وظهرت المواطنة الكندية في السيارة وهي تشتم المرأة التونسية قائلة أنها حمقاء وتساند ارهاب حماس.



وكانت حركة حماس الفلسطينية، نفت الأربعاء، ادعاءات نشرتها وسائل إعلام غربية وتتهم الحركة بـ”قتل أطفال وقطع رؤوسهم واستهداف مدنيين” في إسرائيل.



وقالت الحركة الإسلامية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني “نؤكّد بشكل قاطع كذب الادعاءات الملفقة التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام الغربية والتي تتبنى بشكل غير مهني الرواية الصهيونية المليئة بالأكاذيب والافتراءات على شعبنا الفلسطيني ومقاومته، والتي كان آخرها الادعاء بقتل أطفال وقطع رؤوسهم واستهداف مدنيين”.واعتبرت الحركة أن “التبني والانحياز للرواية الصهيونية دون تحقّق، ما هو إلا سقوط إعلامي في محاولة للتستر على جرائم الاحتلال ومجازره التي يرتكبها ليل نهار في غزة، والتي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية باستهدافه المدنيين وقطع الكهرباء والماء والمواد الغذائية والطبية عنهم”.وأكدت أن “كتائب القسّام عملت على استهداف المنظومة العسكرية والأمنية” الإسرائيلية في معركة طوفان الأقصى، “وهي أهداف مشروعة”، وفق البيان ذاته.وتابعت حماس أنها “سعت في الوقت ذاته لتجنب المدنيين، وقد شهد على ذلك الكثير من المقاطع الميدانية المصورة، وتحدّث بذلك العديد من المستوطنين بشهادات مصوّرة عبر وسائل الإعلام”.وفي اليومين الأخيرين، انتشرت مزاعم عن قيام عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، بـ”قطع رؤوس العديد من الأطفال الإسرائيليين” خلال عملية “طوفان الأقصى” التي انطلقت في السابع من أكتوبر الجاري.