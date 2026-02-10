بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفوز على الالماني جوستين انجل ويصعد الى الدور ثمن النهائي

تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 146 عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة بو الفرنسية للتحدي اثر فوزه على الالماني جوستين انجل المصنف 194 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-4) في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء لحساب الدور السادس عشر.وسيلاقي الشرقي في الدور ثمن النهائي السلوفاكي لوكاس كلاين المصنف 150 عالميا الذي ضمن ترشحه بعد انسحاب منافسه الفرنسي دان عداد المصنف 201 عالميا بسبب الاصابة في المجموعة الاولى عندما كانت النتيجة 5-2 لفائدة كلاين.وتدور مباريات بطولة بو داخل القاعة في الفترة الممتدة من 9 الى 15 فيفري الجاري بمجموع جوائز مالية في حدود 200 الف يورو.