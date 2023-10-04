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كربم كريفة: تم توجيه 3 تهم لعبير موسى أحدها تصل عقوبتها الي الاعدام ‎

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 09:43 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكد الاربعاء 4 أكتوبر، القيادي بالحزب الدستوري الحر كريم كريفة أن هناك عديد الاخلالات التي رافقت "احتجاز" رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بعد توجهها الي قصر قرطاج في اطار الشروع في اجراءات للطعن في أمر الدعوة للانتخابات.

وأوضح كريفة أنه وبعد طول انتظار أمام مكتب الضبط بقصر قرطاج خرج عشرات الأمنيين وقاموا بتطويق عبير موسى وخطفها واحتجازخا حسب تعبيره في مركز حلق الوادي قبل صدور قرار الاحتفاظ لمدة 48 ساعة.

...

وأفاد كريفة بأنه تم توجيه 3 تهم لعبير موسى وهي الاعتداء المقصود به اثارة الهرج بالتراب التونسي، معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها وتعطيل حرية العمل مشيرا الي ان التهمة الاولى تصل عقوبتها الي الاعدام.


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