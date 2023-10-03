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رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له يصل إلى الجزائر

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 17:17 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استقبل الوزير الأوّل الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، رئيس الحكومة أحمد الحشاني.

وتوجه الحشاني الى مقام الشهيد وسط العاصمة الجزائرية، أين وضع إكليلا من الزهور، وتلا الفاتحة ترحمها على أرواح الشهداء الجزائريين.

...

ويقوم رئيس الحكومة، رفقة وفد وزاري هام، بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين في إطار انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون.

وعلى هامش هذا الحدث، سيشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، رفقة رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الثلاثاء، على الافتتاح الرسمي لأشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي.


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