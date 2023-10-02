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قيس سعيّد: الدولة لن تتخلّى عن دورها الاجتماعي..

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 21:06 قراءة: 1 د, 1 ث
      
اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، بقصر قرطاج، ظهر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، على سير العمل الحكومي خلال الفترة القليلة الماضية.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي، بأنّه تمّ كذلك التطرّق إلى عملية انطلاق تنفيذ الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بالتدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.

...

ومن جهة أخرى، حمّل رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إبلاغ تحياته الأخوية الخالصة إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة زيارته إلى الجزائر في إطار أشغال اللجنة العليا المشتركة بين تونس والجزائر.

وشدّد رئيس الدولة على ضرورة أن يكون هذا الاستحقاق الثنائي مناسبة متجدّدة للتأكيد على متانة الروابط التونسية الجزائرية وعلى وحدة المصير والمستقبل المشترك.

كما تناول اللقاء الاستعدادات لإعداد مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2024، حيث أكّد رئيس الجمهورية على أنّ الدولة لن تتخلّى عن دورها الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة انسجام العمل الحكومي، وعلى أن يلتزم كلّ من يتولى المسؤولية بالسياسة التي يضبطها رئيس الدولة كما نصّ على ذلك دستور 25 جويلية 2022.


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