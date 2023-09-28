حسام سعد عضو منظمة ALERT: الدعم رفع عن بعض السلع ... وهذا مُثبت بالأرقام

قال حسام سعد عضو منظمة الارت في مداخلة على قناة التاسعة انه بعيدا عن الأرقام التي يطرحها بعض خبراء الاقتصاد فإن الدعم رفع عن بعض السلع .وأضاف " دعكم من الأرقام التي ينشرها معهد الإحصاء متسائلا " أين المواد المدعمة في السوق".وتابع "بعيدا عن تقارير معهد الإحصاء... أسألوا التونسيين ان كان وضعهم الاقتصادي قد تحسّن "...

يذكر أن مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء تتعلّق بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية (أوت 2023) أظهرت تقلّص العجز التجاري لتونس، لشهر أوت 2023، وقدّرت قيمته ب1249،1 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1391،9 مليون دينار خلال جويلية 2023.وتحسّنت تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب2،4 نقاط خلال أوت 2023 مقارنة بجويلية 2023 وبلغت مستوى 81،3 بالمائة.واتسمت المبادلات التجارية لتونس، خلال أوت 2023، بعودة الحركية على مستوى الصادرات. وسجلت الأخيرة زيادة بنسبة 4،3 بالمائة بعد تراجع نسقها بنسبة 4،5 بالمائة قبل شهر.في المقابل تشير النتائج إلى تراجع نسق الواردات إثر تسجيل زيادة لم تتجاوز نسبتها 1،2 بالمائة مقابل زيادتها بنسبة 11،6 بالمائة في جويلية 2023.ودون اعتبار منتجات الطاقة، شهدت الصادرات زيادة طفيفة بنسبة 0،8 بالمائة مقابل تراجع الواردات بنسبة 1،9 بالمائة.