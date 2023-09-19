العجز التجاري لتونس يسجل تحسّنا خلال أوت 2023

سجل العجز التجاري، لشهر أوت 2023، تحسّنا وقدّرت قيمته ب1249،1 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1391،9 مليون دينار خلال جويلية 2023، بحسب ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء تتعلّق بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية (أوت 2023)، الثلاثاء.