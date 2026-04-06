أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج “الإكستازي” بتونس

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في حق عناصر شبكة دولية خطيرة لترويج أقراص الأكستازي تضم أمّا وابنها الفار بالخارج وثلاثة أشقاء آخرين حيث تراوحت الأحكام بين 40 و 50 عاما سجنا مع خطايا مالية ضخمة بالإضافة إلى تجميد أموال ومصادرة أملاك وعقارات.

وتعود أطوار ملف القضية الى سبتمبر 2024 عندما تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من تفكيك شبكة دولية خطيرة لترويج الأكستازي، حيث تم التفطن الى تورط امرأة في العقد السادس من عمرها في إدارة الشبكة ليتم اخضاعها للمراقبة اللازمة ورصد تحركاتها والمتعاونين معها.


واثر ورود معلومات مفادها حصول عناصر الشبكة الدولية على شحنة ضخمة من حبات الأكستازي، وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم تنفيذ سلسلة مداهمات أسفرت عن إيقاف المرأة وشقيقين وشخص خامس وحجز عشرات آلاف حبات الأكستازي بالوردية ومرناق ومناطق مختلفة بتونس الكبرى، وبينت الأبحاث أن ابن المرأة وهو مقيم بأوروبا هو الذي يتكفل صحبة شقيق الشقيقين الموقوفين بإرسال شحنات الأكستازي من أوروبا الى تونس فيما يتكفل باقي عناصر الشبكة بترويجها في مناطق مختلفة من تونس الكبرى.


وباحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت الأسبوع بسجن المرأة وابنها واحد الأشقاء الثلاثة مدة خمسين عاما لكل واحد، وقضت بسجن الثلاثة الاخرين مدة أربعين عاما لكل واحد منهم.

كما قضت الدائرة الجنائية بخطايا مالية في حدود 200الف دينارا لكل واحد من المتهمين الستّة مع تجميد الأموال ومصادرة الممتلكات
