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الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني: من المتوقع ان يتجاوز سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون 30 دينار ‎

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 11:48 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قال الثلاثاء 26 سبتمبر، الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني انه وبالمقارنة مع السنة الماضية هناك ارتفاع ب70 بالمائة في سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون باعتبار ان سعر اللتر وصل الي 24 و25 دينار، بعد ان كان في حدود 14 و15 دينار.

واوضح الزياني في تصريح لIFM ان الانتاج العالمي لا يفي بالحاجة وهناك طلب عالمي واستعداد لشراء الزيت بالاسعار العالمية المتداولة، مشيرا الي ان سعر لتر زيت الزيتون في اوروبا بلغ اقل شيء 10 اورو.
وبين الزياني ان ارتفاع درجات الحرارة هو اهم عنصر اثر على الانتاج وبالتالي هناك انخفاض في الانتاج وارتفاع في السعر متوقعا ان يتواصل الارتفاع في سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون ليبلغ مع انتهاء الموسم اي بداية من فيفري القادم أكثر 33 دينار.
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