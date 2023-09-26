اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لاعوان الادارة الفرعية لمكافحة الأجرام بعد النظر في ملف قضية البنك الفلاحي بتمديد الاحتفاظ لمدة 48 ساعة اضافية بزوجة اعلامي معروف تعمل بالبنك الفلاحي واطارات بنكية وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب شبهات تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثيقة وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
قضية البنك الفلاحي... هذا ما تقرر في حق زوجة اعلامي معروف واطارات بنكية
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الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | 12 ربيع الأول 1445
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