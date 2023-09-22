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حاتم المليكي: تقسيم الاقاليم تم بفكر سطحي وبسيط انو المزمرين متع المناطق الداخلية كي بش نفرهدوهم نهزوهم للبحر

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 15:26 قراءة: 1 د, 6 ث
      
قال الجمعة 22 سبتمبر، الناشط السياسي حاتم المليكي ان تقسيم الاقاليم تم في اطار تفكير سطحي وبسيط أساسه أن المناطق الساحلية غنية// والمزمرين والقلالة متع المناطق الداخلية كي بش نفردوهم نهزوهم للبحر// .
وتساءل ساخرا " ياخي انتي هازهم يعومو!؟ هازهم في رحلة!؟ يعني في عوض يمشي يعمل تنمية في المناطق الداخلية يحط المناطق الداخلية في نفس الاقليم مع منطقة ساحلية.

وأشار المليكي الي ان تقسيم الاقاليم يستوجب في البداية توحيد انتشار مصالح الدولة من ستاغ وصوناد وادارات جهوية ومحاكم وسلطات أمنية وغيرها.
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ـ الإقليم الثاني يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.

ـ الإقليم الثالث يضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.

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ـ الإقليم الخامس يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.




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