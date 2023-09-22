حاتم المليكي: تقسيم الاقاليم تم بفكر سطحي وبسيط انو المزمرين متع المناطق الداخلية كي بش نفرهدوهم نهزوهم للبحر

قال الجمعة 22 سبتمبر، الناشط السياسي حاتم المليكي ان تقسيم الاقاليم تم في اطار تفكير سطحي وبسيط أساسه أن المناطق الساحلية غنية// والمزمرين والقلالة متع المناطق الداخلية كي بش نفردوهم نهزوهم للبحر// .

وتساءل ساخرا " ياخي انتي هازهم يعومو!؟ هازهم في رحلة!؟ يعني في عوض يمشي يعمل تنمية في المناطق الداخلية يحط المناطق الداخلية في نفس الاقليم مع منطقة ساحلية.



وأشار المليكي الي ان تقسيم الاقاليم يستوجب في البداية توحيد انتشار مصالح الدولة من ستاغ وصوناد وادارات جهوية ومحاكم وسلطات أمنية وغيرها.



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أخبار ذات صلة: صدور الأمر المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم بالرائد الرس...

وكان صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 589 لسنة 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم.



ونص الأمر، في فصله الأول، على أن تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم وتضبط حدودها على النحو التالي :



ـ الإقليم الأول يضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.



ـ الإقليم الثاني يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.



ـ الإقليم الثالث يضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.



ـ الإقليم الرابع يضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.



ـ الإقليم الخامس يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.





وكان صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 589 لسنة 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم.ونص الأمر، في فصله الأول، على أن تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم وتضبط حدودها على النحو التالي :ـ الإقليم الأول يضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.ـ الإقليم الثاني يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.ـ الإقليم الثالث يضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.ـ الإقليم الرابع يضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.ـ الإقليم الخامس يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.