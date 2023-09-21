عبد الرزاق الخلولي: انقطاع الكهرباء مقصود وتقف وراءه اللوبيات‎

اتّهم الخميس 20 سبتمبر، القيادي في مسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي، اللوبيات بالوقوف وراء انقطاع الكهرباء على كامل تراب الجمهورية فجر أمس الأربعاء.وقال الخلولي " ما حصل هو فضيحة كبرى، وهو تنبيه ورسالة من اللوبيات عنوانها "راكم تحاربو في الفساد واللوبيات واللوبيات راي أقوى منكم وقادرة بش يكون عندها يد في كل مكان وتشري ذمم الناس كل، اعلاميين وسياسيين واداريين وغيرهم.