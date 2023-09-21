Babnet

عبد الرزاق الخلولي: انقطاع الكهرباء مقصود وتقف وراءه اللوبيات‎

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 12:15 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اتّهم الخميس 20 سبتمبر، القيادي في مسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي، اللوبيات بالوقوف وراء انقطاع الكهرباء على كامل تراب الجمهورية فجر أمس الأربعاء.
وقال الخلولي " ما حصل هو فضيحة كبرى، وهو تنبيه ورسالة من اللوبيات عنوانها "راكم تحاربو في الفساد واللوبيات واللوبيات راي أقوى منكم وقادرة بش يكون عندها يد في كل مكان وتشري ذمم الناس كل، اعلاميين وسياسيين واداريين وغيرهم.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273620


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 21 سبتمبر 2023 | 6 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:20
15:41
12:19
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
30°-24
29°-22
27°-21
26°-19
  • Avoirs en devises
    26260,1

  • (20 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36524 DT        1$ =3,14779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 sept)   978,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*