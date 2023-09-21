إصــدار طابعين بريديين حول " الهريسـة التونسيّــة "

في إطار مساهمته في مزيد التعريف بثراء وتنوع المطبخ التونسي والحفاظ عليه والترويج له، يصدر البريد التونسي يوم 22 سبتمبر 2023 طابعين بريديين تم تخصيصهما لموضوع: "الهريسة التونسية" والتي تعد من أهم البهارات الرئيسية في المطبخ التونسي نظرا لرمزيتها التاريخية وقيمتها الغذائية.



يعرض هذان الطـــابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء من يـــــوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤهــمــا عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn.

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