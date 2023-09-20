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جلب رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي الى قطب الإرهاب

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 12:14 قراءة: 0 د, 30 ث
      
جلبت اليوم الوحدات الأمنية تحت حراسة مشددة الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي وذلك لاستنطاقه فيما عرف بملف التسجيلات الصوتية المسربة التى جمعته بالصحفية شهرزاد عكاشة.
ومن المنتظر ان يتخذ قاضي التحقيق قراره اما ابقائه بحالة سراح على ذمة القضية او اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
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وللإشارة فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد ورود نتيجة الإختبارات الفنية والعلمية للتسجيلات،اذنت بإحالة الونيسي على قطب الإرهاب.


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