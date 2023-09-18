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المنستير : وفاة شاب بصعقة كهربائية في محطة غسيل السيارات

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 11:46 قراءة: 0 د, 14 ث
      
تولت فرق النجدة و الإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير التدخل لإسعاف ونقل شاب له توقف قلبي رئوي إثر إصابته بصعقة كهربائية في محطة غسيل السيارات وسط مدينة صيادة إلى المستشفى الجهوي بقصر هلال أين أقر طبيب الصحة العمومية وفاته وفق المتحدث بإسم الحماية المدنية.
المصدر جوهرة


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