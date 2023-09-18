المنستير : وفاة شاب بصعقة كهربائية في محطة غسيل السيارات
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الاثنين 18 سبتمبر 2023 | 3 ربيع الأول 1445
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