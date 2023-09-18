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بن عروس: براكاج لمواطن داخل منزله وتهديده بالقتل

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 09:19 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تمكن أول أمس أعوان واطارات منطقة الامن الوطني بالمروج من محاصرة وإيقاف مجرم خطير نفذ براكاج لمواطن داخل منزله مهددا اياه بالذبح ثم سلبه اغراضه ولاذ بالفرار.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر تقدّم أحد المواطنين إلى مقر الإستمرار بالمروج الثالث راغبا في إثارة قضية عدلية بعد تعرّض محل سكناه إلى السرقة من داخله من قبل نفرين، حيث عمد أحدهما إلى التسوّر ودخول منزله وسرقة 3 هواتف جوالة، بتفطنه له قام المعني بتهديده بالذبح بواسطة سكين ثم الفرار بينما كان رفيقه بانتظاره خارجا.

...

بانطلاق الأبحاث والتحريات من قبل الوحدات الأمنية المذكورة تم إجراء جملة من التحريات الميدانية اعتمادا على ما وثّقته كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل المتضرر، أمكن من خلالها حصر الشبهة في أحد الأنفار الذي تم القبض عليه خلال وقت وجيز.
بالتحري مع المعني اعترف بارتكابه للجريمة المذكورة رفقة صديقه، حينها تقدم مواطن آخر قصد الإعلام عن تعرّضه لعملية براكاج من قبل نفرين تحت طائلة التهديد وافتكاك هاتفه الجوال من قبل ذات الشخص ونفر آخر (تم إرجاع الهاتف لصاحبه).
باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بذي الشبهة وإدارج مرافقه بالتفتيش والأبحاث متواصلة.


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