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مواطن تونسي مقيم بالخارج يناشد رئيس الجمهورية للتدخل بسبب تعطيله لمدة 10 سنوات في بعث مشروع بقيمة 70 مليون دينار ‎

Publié le Dimanche 17 Septembre 2023 - 15:43 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تدخل الأحد 17 سبتمبر، مواطن تونسي مقيم بالخارج ناظم النويصري، للحديث عن الاجراءات الادارية التعجيزية حسب وصفه، التي تسببت في تعطيله لمدة 10 سنوات في بعث مشروعه المتمثل في مأوى خاص بالطائرات على ارض مساحتها 130 هكتار بنفطة.
ودعا ناظم النويصري رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل للسماح له ببعث مشروعه التي تبلغ قيمته 70 مليون دينار والذي سيوفر 800 موطن شغل.


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