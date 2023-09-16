بن عروس: الكشف عن منظم عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة

ضبطت الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني ببنعروس نفرين و تم حجز لديهما قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي، مبالغ مالية من العملة التونسية و الأجنبية، و بمزيد التحري معهما تبين و أنهما بصدد التحضير للمشاركة في عملية إبحار خلسة إنطلاقا من سواحل منزل تميم كما تم التعرف على منظم العملية بالتنسيق مع الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية داهمت الوحدات المذكورة معززة بوحدات التدخلات السريعة بإقليم الحرس الوطني ببنعروس منزل منظم العملية أين تم ضبطه و بحوزته مبلغا ماليا من العملة التونسية و شاحنة يستغلها في نقل المجتازين.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار