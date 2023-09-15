وزير الإقتصاد سمير سعيّد يلتقي بنائب الوزير الأول ووزير الإقتصاد والمالية الكوري و رئيس البنك الافريقي للتنمية و مسؤولي عدد من المؤسسات الكورية

في إطار مشاركته في اشغال المؤتمر السابع للتعاون الإقتصادي بين كوريا الجنوبية وأفريقيا، التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بنائب الوزير الأول ووزير الإقتصاد والمالية الكوري Kyung - Ho Choo.

وكانت المقابلة التي حضرها سفير تونس بسيول ، مناسبة أكد خلالها الجانبان على حرص حكومتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالاته خدمة للمصلحة المشتركة.

كما وفر اللقاء فرصة ، قدم خلالها سمير سعيّد لمحة حول التوجهات الكبري للرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 وابرز البرامج والمشاريع التي تضمنها مخطط التنمية 2023-2025 والتي تركز على المردودية الثلاثية ، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما تعرض الوزير إلى اهم الإصلاحات التي تم اقرارها والتي بصدد الاستكمال لمزيد تحسين مناخ الإستثمار والأعمال، مشيرا في هذا السياق إلى ميزات تونس التفاضلية وخاصة منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي ما يجعل من بلادنا بوابة للتوجه نحو العديد من الفضاءات الإقليمية و خاصة الفضاء الأفريقي بالإضافة إلى الموارد البشرية الكفأة التي تزخر بها البلاد ، مستعرضا المجالات والقطاعات الواعدة التي تتوفر فيها فرصا حقيقية للإستثمار والشراكة، من ذلك مجال الطاقات المتجددة والنظيفة ورسكلة المياه المستعملة والصناعات الميكانيكية والالكترونية والصناعات الدوائية و تكنولوجيات الإتصال والمعلومات و غيرها.



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ووجه سمير سعيّد بالمناسبة ، الدعوة لنائب الوزير الأول ووزير الإقتصاد والمالية الكوري و للشركات الكورية للمشاركة في الندوة الدولية للإستثمار، المزمع تنظيمها في تونس في بداية شهر ديسمبر القادم والتعرف عن كثب على الفرص المتاحة لتعزيز وتوطيد التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين و دفع الإستثمار الكوري في بلادنا.

وعلى هامش اشغال المؤتمر ، اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط برئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية Akinwumi Adessina ، حيث كانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان لسير التعاون الفني والمالي القائم بين تونس والبنك و برنامج العمل للفترة القادمة خاصة في ما يتعلق ببعث بنك ريادة الأعمال للشباب في تونس وتطوير منظومة الحبوب عن طريق اتفاقات ثلاثية بين البنك وتونس ودولة افريقية والانتفاع بالآليات التمويلية المبتكرة الجديدة للبنك في هذا المجال الى جانب دعم الصناعات الصيدلانية.

و جدد Adessina التأكيد على إستعداد البنك لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية و المساهمة في إنجاز مشاريعها التنموية ذات الأولوية.

هذا وكان للسيد سمير سعيّد لقاءات ثنائية جمعته بعدد من مسؤولي بعض الشركات الكورية الناشطة خاصة في المجالات الصناعية والتكنولوجية، حيث تركزت المحادثات علي الميزات التفاضلية وفرص الإستثمار في تونس.

كما اتاحت هذه اللقاءات ، الفرصة لدعوة هذه المؤسسات للمشاركة في في الندوة الدولية للإستثمار.

وفي نفس الإطار، التقى وزير الإقتصاد والتخطيط بنائب رئيس EximBank الكوري و برئيس القطب التكنولوجي لمدينة Busan ، ورئيس شركة هيوسونج للصناعات الثقيلة, والمديرة العامة لمكتب تطوير التعاون الخارجي بالمعهد الكوري للصناعات التكنولوجية والبيئية.

وقد كانت اللقاءات مناسبة لتدارس سبل تعزيز التعاون والشراكة بين تونس وهذه المؤسسات و التأكيد على الاستعداد لتطوير العلاقات ، خاصة في مجالات البحث والتجديد التكنولوجي و العلوم الايكولوجية والبيئية و الاستفادة من الخبرة الكورية في هذه المجالات الحيوية.

