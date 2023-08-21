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في إطار التصدي للصيد العشوائي..حجز كمية هامة من السمك أصطيد بصورة غير قانونية بالمحرس‎

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 17:29 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفاد معز عمّار رئيس النقابة القطاعية للصيد البحري بالمحرس، أن أعوان المراقبة بدائرة الصيد البحري التنمية الفلاحية المحلية بالمحرس والجهوية بصفاقس، تمكنوا من حجز مركب صيد وكمية هامة من الأسماك المختلفة (سلطعون البحر، "مقلوبة"، حبار، "كريفات"...) وقع إصطيادها بطريقة غير قانونية.

وأضاف معز عمّار، أن عملية الحجز تندرج في اطار التصدي للصيد العشوائي وقد تم التحري في الموضوع وتحديد مركب الصيد المخالف مجهول الهوية وتحرير محضر في الغرض من قبل أعوان المراقبة بدائرة الصيد البحري بالمحرس و بصفاقس.

...

وأكد عمّار، أن سواحل معتمدية المحرس شهدت خلال الأيام المنقضية استفحال ظاهرة الصيد العشوائي والجائر من خلال تعمّد عدد كبير من البحارة الاصطياد في فترة الراحة البيولوجية.

ودعا عمّار، السلط المحلية والجهوية المعنية بمزيد تكثيف الحراسة والمراقبة وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة الصيد العشوائي التي عادت للانتشار من جديد متسببة في أضرار كبيرة للبحارة وتقلّص وتراجع الثروة السمكية.

*وائل الرميلي


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