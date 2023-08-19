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ربع نهائي دورة سينسيناتي للتنس: انس جابر تغادر الدورة

Publié le Samedi 19 Août 2023 - 02:03 قراءة: 0 د, 19 ث
      
لم تتمكن نجمة التنس التونسية انس جابر من تجاوز الدور ربع النهائي من دورة سينسيناتي للتنس امام منافستها البلاروسية الينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا حيث انهزمت انس (2-0) تفاصيلها 5-7 و 3-6 .

وكانت انس جابر تاهلت الى ربع النهائي على حساب الكرواتية دانا فيكيتش التي انسحبت من المباراة.
وكانت البلاروسية سابالينكا تاهلت بدورها الى ربع النهائي على حساب داريا كاساتكيما
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