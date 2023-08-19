ربع نهائي دورة سينسيناتي للتنس: انس جابر تغادر الدورة

لم تتمكن نجمة التنس التونسية انس جابر من تجاوز الدور ربع النهائي من دورة سينسيناتي للتنس امام منافستها البلاروسية الينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا حيث انهزمت انس (2-0) تفاصيلها 5-7 و 3-6 .
وكانت انس جابر تاهلت الى ربع النهائي على حساب الكرواتية دانا فيكيتش التي انسحبت من المباراة.
وكانت البلاروسية سابالينكا تاهلت بدورها الى ربع النهائي على حساب داريا كاساتكيما
وكانت انس جابر تاهلت الى ربع النهائي على حساب الكرواتية دانا فيكيتش التي انسحبت من المباراة.
وكانت البلاروسية سابالينكا تاهلت بدورها الى ربع النهائي على حساب داريا كاساتكيما
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