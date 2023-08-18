رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: ''يجب تغيير المنظومة الحالية لإستيراد وتوزيع الأدوية وفصل منظومة التقاعد عن الصحة''

شدد رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة على ضرورة تغيير المنظومة الحالية لاستيراد وتوزيع الأدوية لانها تسببت في عديد المشاكل، وفق تعبيره.



وقال خلال تدخل هاتفي له، اليوم الجمعة في ماتينال اذاعة شمس، إن "الحل لمشاكل نقص الأدوية بالامكان تفاديه عبر رفع الدعم عن الأدوية التي لها جنيس تونسي".





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