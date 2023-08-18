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رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: ''يجب تغيير المنظومة الحالية لإستيراد وتوزيع الأدوية وفصل منظومة التقاعد عن الصحة''

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 12:22 قراءة: 0 د, 31 ث
      
شدد رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة على ضرورة تغيير المنظومة الحالية لاستيراد وتوزيع الأدوية لانها تسببت في عديد المشاكل، وفق تعبيره.

وقال خلال تدخل هاتفي له، اليوم الجمعة في ماتينال اذاعة شمس، إن "الحل لمشاكل نقص الأدوية بالامكان تفاديه عبر رفع الدعم عن الأدوية التي لها جنيس تونسي".

...

ولفت عميرة إلى انه "آن الأوان لفصل منظومة التقاعد عن الصحة في سياسات الصناديق الإجتماعية".

وأقر رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أن "النقص في عدد كبير من الأدوية هو مشكل قديم متجدد يعود إلى عجز الصيدلية المركزية".


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