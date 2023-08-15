سعيّد: من غير المقبول أن ينتظر مواطن في الخارج أشهر لتجديد جواز سفره أو للحصول على مضمون ولادة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الإثنين 15 أوت 2023 بقصر قرطاج، نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.وتناول اللقاء استكمال الحركة الدبلوماسية والقنصلية في أقرب الأوقات.وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، على الدور الهام للدبلوماسية التونسية وعلى ضرورة أن يمثل كل من سيتم اعتماده سفيرا تونس أحسن تمثيل متشبعا بالسيادة الوطنية وعاملا، في الآن ذاته، على تطوير العلاقات مع الدولة التي سيمثل بلادنا فيها.

مُحمّلاً برسالة إلى الرئيس تبون: رئيس الجمهورية يُكلّف وزير الخارجية بزيارة الجزائر

أما بالنسبة إلى القناصل، فقد شدد رئيس الجمهورية على دورهم في تقديم الخدمات للتونسيين بالخارج في أحسن الظروف، موضحا أنه من غير المقبول أن ينتظر مواطن تونسي في الخارج أشهر لتجديد جواز سفره أو للحصول على مضمون ولادة.وفي هذا الإطار، دعا رئيس الجمهورية إلى التنسيق الكامل بين وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حتى يتم اختصار الآجال.كما كلّف رئيس الجمهورية وزير الخارجية بالقيام بزيارة إلى الجزائر مبعوثا خاصا محملا برسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.