أراد تجديد جواز سفره.. مواطن مقيم بليتوانيا يتلقّى ردًّا غريبًا من السفارة... وسفارة تونس ببولندا تُوضّح

قال مواطن تونسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج بوليتيكا على الجوهرة أف أم، إنّه "تلقّى ردًّا غريبًا من السفارة التونسية ببولندا، بعد إرساله لبريد الكتروني طلب فيه الحصول على وثائق باللغة الانقليزية لتجديد جواز سفره"، مُوضّحًا أنّ البريد جاء فيه بالحرف الواحد: "اتكلّم من الأوّل يا هذا. اصبر شويّة"، وفق تأكيده.



وأوضح بلحسن، أنّه "محلّ تفتيش بتونس بسبب شيكات دون رصيد، لكنّه يُسدّد شهريًّا المبالغ المطلوبة منه، مُشدّدًا على أنّه يحقّ له الحصول على جواز سفره حسب قرار وزير الداخلية الأخير"، وفق قوله.







سفارة تونس ببولندا تُوضّح

وللإشارة أسدى وزير الداخلية كمال الفقي، في جويلية الفارط، تعليماته بضرورة تمكين كل مواطن تونسي من وثائقه بمن فيهم الخاضعين لمناشير تفتيش أو الذين تعلقت بهم قضايا حق عام أو من ذوي السوابق العدلية مع دعوتهم إلى ضرورة تسوية وضعياتهم مع الجهات القضائية، وذلك في إطار الحرص على مزيد تحسين الاستجابة لمطالب الحصول على بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر التي يتقدم بها كل مواطن تونسي بالداخل والخارج.وأكّد المتحدّث أنّه قدّم مطلب تجديد الجواز منذ أوت 2022، لكنهم أعلموه بأنّه "يجب تصفية وضعيته القانونية قبل ذلك"، مشددًا على أنّه "مُهدّد بالسجن والترحيل من ليتوانيا نظرًا إلى أنّ إدارة الهجرة طالبته مرارًا وتكرارًا بجواز السفر لكنّه لم يستطع الرّد عليهم". وطالب بلحسن السلطات المعنية بالتّحرّك ومساعدته في الحصول على جواز سفره، قبل يوم الخميس القادم"، لافتًا إلى أنّه "يجب عليه الاستظهار به لدى إدارة الهجرة بليتوانيا"، حسب تأكيده.في إطار حقّ الرّد، قال القائم بالأعمال في سفارة تونس ببولندا، خليل بن عبد الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج بوليتيكا اليوم الاثنين، إنّه "بالفعل تمّ الردّ عل بريد "المواطن حسن" بتلك الطريقة، وذلك بسبب الضغوطات وعدد الرسائل التي تصل إلى السفارة يوميًّا"، وفق تأكيده.وأوضح بن عبد الله، إنّه "قام إثر ذلك بالاستجابة لطلبه وارسال الوثيقة التي طلبها المواطن، إلى جانب إرسال نُسخة من جواز سفره عبر البريد الالكتروني، مُشيرًا إلى أنّ "جواز سفره جاهز منذ شهر تقريبًا وقرار تمكينه من جوازه مُتّخذ من قبل وزارة الداخلية منذ مُدّة". وشدّد بن عبد الله على أنّ "السفارة دائمًا في خدمة الجالية التونسية المُقيمة بالخارج، رغم الصعوبات وضعف الامكانيات الماديّة والبشرية"، على حدّ تعبيره.