Babnet

لطفي العبدلي في قمة الغضب " حبيت نطلع مضمون في قنصلية بلادي في فرنسا مانجمتش"

Publié le Dimanche 13 Août 2023 - 08:36 قراءة: 0 د, 22 ث
      
ظهر المسرحي لطفي العبدلي في فيديو نشره على الانستغرام في حالة من الغضب والهستيريا بسبب عدم قدرته على استخراج مضمون ولادة من قنصلية تونس بباريس مضيفا " اكدوا لي بان استخراج المضمون لا يكون سوى للذين ولدوا في فرنسا".
وأضاف " ماذا افعل بالمضمون التونسي اذا ولدت في فرنسا لاني كنت حينها تحصلت على الجنسية الفرنسية ".
وتابع " مالذي يحصل معاناة حقيقية للمواطنين التونسيين الذين يعيشون في الخارج".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271429


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 13 أوت 2023 | 26 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:15
16:10
12:31
05:34
03:58
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-25
34°-23
36°-24
35°-25
35°-25
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (11 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*