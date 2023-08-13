لطفي العبدلي في قمة الغضب " حبيت نطلع مضمون في قنصلية بلادي في فرنسا مانجمتش"

ظهر المسرحي لطفي العبدلي في فيديو نشره على الانستغرام في حالة من الغضب والهستيريا بسبب عدم قدرته على استخراج مضمون ولادة من قنصلية تونس بباريس مضيفا " اكدوا لي بان استخراج المضمون لا يكون سوى للذين ولدوا في فرنسا".
وأضاف " ماذا افعل بالمضمون التونسي اذا ولدت في فرنسا لاني كنت حينها تحصلت على الجنسية الفرنسية ".
وتابع " مالذي يحصل معاناة حقيقية للمواطنين التونسيين الذين يعيشون في الخارج".
وأضاف " ماذا افعل بالمضمون التونسي اذا ولدت في فرنسا لاني كنت حينها تحصلت على الجنسية الفرنسية ".
وتابع " مالذي يحصل معاناة حقيقية للمواطنين التونسيين الذين يعيشون في الخارج".
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