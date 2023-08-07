الملعب التونسي يتعادل وديا مع نادي توزلاسبور التركي 1-1

تعادل الملعب التونسي مع نادي توزلاسبور التركي 1-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاثنين في اطار التربص التحضيري المقام حاليا بمدينة ازميت التركية استعدادا للموسم الرياضي 2023-2024.

وجاء هدف الملعب التونسي بواسطة سند الخميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 45.



وكان الملعب التونسي فاز في مباراته الودية الاولى خلال هذا التربص على نادي الخلود (الدرجة الثانية السعودية) 2-1 يوم الجمعة الماضي.



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يذكر ان الملعب التونسي سيخوض مباراتين وديتين اخريين امام العربي الكويتي والشيحانية القطري يومي الخميس والسبت القادمين.

يذكر ان فريق باردو سيخوض المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى الى جانب النجم الساحلي والنادي الافريقي واتحاد بنقردان والاولمبي الباجي ومستقبل سليمان وقوافل قفصة. وسيستهل مشواره في البطولة التي تنطلق يوم 19 اوت الجاري بملاقاة مضيفه مستقبل سليمان.

ر-امين





