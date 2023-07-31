Babnet

نجيب الدزيري: رغم الداء والاعداء الدولة القوية والعادلة ستوفّر الخبز وما عادش باش نشوفو صفوف أمام المخابز‎

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 11:05 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قال الاثنين 31 جويلية، كرونيكور اذاعة اي أف ام، نجيب الدزيري ان الدولة القوية والعادلة ستوفر الخبز للتونسيين وما عادش بش نشوفو صفوف أمام المخابز.

واعتبر الدزيري أن أزمة الخبز كغيرها من الازمات سببها العصابات التي سعت وتسعى الي تجويع الشعب التونسي محمّلا المسؤولية للأطراف التي حكمت في العشر سنوات الماضية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270768


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 31 جويلية 2023 | 13 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:29
16:14
12:33
05:24
03:42
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet36°
36° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-24
34°-24
36°-24
40°-26
33°-25
  • Avoirs en devises
    23385,6

  • (28 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,39196 DT        1$ =3,05270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juil)   524,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*