نجيب الدزيري: رغم الداء والاعداء الدولة القوية والعادلة ستوفّر الخبز وما عادش باش نشوفو صفوف أمام المخابز‎

قال الاثنين 31 جويلية، كرونيكور اذاعة اي أف ام، نجيب الدزيري ان الدولة القوية والعادلة ستوفر الخبز للتونسيين وما عادش بش نشوفو صفوف أمام المخابز.واعتبر الدزيري أن أزمة الخبز كغيرها من الازمات سببها العصابات التي سعت وتسعى الي تجويع الشعب التونسي محمّلا المسؤولية للأطراف التي حكمت في العشر سنوات الماضية.