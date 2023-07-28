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خبير في الطقس: حرارة مُرتفعة قد تصل إلى 50 درجة غدًا وأمطار مُتوقّعة ببعض الجهات يوم الأحد

Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 - 09:47 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا وباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في الطقس، عامر بَحْبَة، اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، أنه من المتوقع تسجيل درجات حرارة مرتفعة غدا ببعض الجهات.

وخلال مداخلته في ماتينال اذاعة شمس، أوضح أن جهات الوسط والجنوب ستشهد غدا ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة في كل من القيروان وتوزر وقبلي وصفاقس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين.

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وتابع عامر بحبة بأن ولايات توزر وقبلي وكذلك تطاوين قد تسجل درجات حرارة مرتفعة تبلغ 49 درجة في حين قد تصل إلى 50 درجة بالقيروان.

وأبرز أنه من المرتقب أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا في مناطق الشمال والوسط يوم الأحد المقبل غير أنها ستكون مرتفعة في بعض الجهات وقد تصل إلى 49 درجة في كل من توزر وقبلي وخاصة في المناطق على الحدود التونسية الجزائرية.

كما لفت إلى أنه من المرتقب أيضا هطول أمطار في بعض المناطق الغربية على غرار القصرين والكاف وسليانة وغرب القيروان مشددا على أن هذه الأمطار تتميز بنزولها بغزارة في وقت وجير وقد تكون مرفوقة بالبرد.


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