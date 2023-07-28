خبير في الطقس: حرارة مُرتفعة قد تصل إلى 50 درجة غدًا وأمطار مُتوقّعة ببعض الجهات يوم الأحد

أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا وباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في الطقس، عامر بَحْبَة، اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، أنه من المتوقع تسجيل درجات حرارة مرتفعة غدا ببعض الجهات.



وخلال مداخلته في ماتينال اذاعة شمس، أوضح أن جهات الوسط والجنوب ستشهد غدا ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة في كل من القيروان وتوزر وقبلي وصفاقس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين.





...