مباركة البراهمي: 'النهضة مسؤولة عن الاغتيالات السياسية والتسفير... '

جددت النائب السابق والناشطة السياسية مباركة عواينية أرملة الشهيد محمد البراهمي، التأكيد أن حركة النهضة مسؤولة عن الاغتيالات السياسية التي جدّت خلال العشرية السوداء وفق تعبيرها، مشددة على أن 25 جويلية لا يعني طي صفحة النهضة وطالبت بالعدالة ووضع حد للتلاعب بملفات الشهداء.



وخلال استضافتها في ماتينال اذاعة شمس اليوم الأربعاء 26 جويلية 2023، وصفت مباركة البراهمي حركة النهضة بالماكينة وقالت إنها قامت بعملية رهيبة داخل مؤسسات الدولة وخاصة في وزارة العدل.





وبينت أن وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفى البشير العكرمي قد يكون غطاءً لما حصل، ولاحظت أنها كانت تتوقع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.وأفادت بأن القضاء تأخر في إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبينت أن الاغتيالات والتسفير هو عمل النهضة.وأبرزت أن كل الدماء التي سالت في العشرية السوداء في رقبة راشد الغنوشي، وقالت إن النهضة مرتزقة لتنظيم الإخوان.وأشارت إلى أن ما بينها وبين الغنوشي هو دم زوجها محمد البراهمي ودم شكري بلعيد ودم أبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية.وتحدثت عن محاولات التطبيع مع الإرهاب خلال عشرية حكم النهضة وخلال حكم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وذكّرت بالفكر الوهابي الذي كان يحاضر في قصر قرطاج وبانتشار الزي الأفغاني وبالاستهزاء بالتحذيرات من الدم.وأوضحت في هذا السياق أن الشهيد البراهمي التقى المنصف المرزوقي وحذّره من تخزين متطرفين للأسلحة فكان رده بأن طلك مبالغات وغير دقيق.وأضاف أن المرزوقي قال للبراهمي إنه 'إن تم استعمال أسلحة فستُستخدم ضد أزلام النظام البائد' وفق تعبيرها.