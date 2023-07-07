صفاقس: أهالي المحرس يحتجون ضد الاتفاق الممضى من قبل المعتمد والعمد حول تغيير حدود المعتمدية

نفذ يوم الخميس 06 جويلية 2023، عدد من اهالي معتمدية المحرس من ولاية صفاقس، ونشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المعتمدية احتجاجا لما ورد بمحضر الاتفاق الممضى بين معتمد عقارب ومعتمد المحرس وكل من عمدة السمارة وعمدة الشفار وعمدة المحرس حول تغيير حدود بلديتي المحرس وعقارب والذي بموجبه يصبح مشروع تحلية المياه يتبع المجال الترابي لبلدية عقارب في حين أنه يتبع المجال البلدي للمحرس حسب ما أفاد به الناشط في المجتمع المدني شمس الدين سلامة.