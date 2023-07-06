لدى اجتماعها بسامي الإطارات القضائية المشرفين على جهاز النيابة العمومية بجهة صفاقس: وزيرة العدل تؤكد على ضرورة فرض احترام القانون و علويته على الجميع دون تمييز

اجتمعت وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم بمقر وزارة العدل بكل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس حافظ بوعصيدة و وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية صفاقس 1 فوزي المصمودي و وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية صفاقس 2 هشام الكسيبي.



ووفق بلاغ لوزارة العدل قد مثّل هذا الاجتماع مناسبة اطّلعت من خلالها وزيرة العدل على حسن سير عمل جهاز النيابة العمومية بالجهة ودورها في التصدي لكافة الظواهر الإجرامية وخاصة مقاومة الفساد والاحتكار وتفكيك شبكات الهجرة غير النظامية، موصية بضرورة فرض احترام القانون على المخالفين مع الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع، مُبرزة في ذات الصدد الدور الهام الذي يجب أن يضطلع به القضاء التونسي في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي في بلادنا.





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وأكدت الوزيرة على ضرورة العمل على التصدي لكل مظاهر الجريمة المنظمة أو الجرائم والأفعال التي تكون الغاية منها المساس بأمننا القومي وذلك بإحكام تطبيق القوانين و التشريعات الوطنية النافذة في المجال، مُشدّدة على ضرورة تفكيك هذا النوع من الجرائم و تتبع مرتكبيها .



كما اطّلعت وزيرة العدل على ظروف سير العمل بمحاكم جهة صفاقس وشددت على عدد من المسائل المتعلقة بالأساس بتحسين ظروف العمل و تعزيز الإطار القضائي و الإداري و الكتبة والأعوان، فضلا عن العمل على مزيد تأمين مقرات المؤسسات والمحاكم، مثمّنة المجهودات المبذولة من قبل الإطار القضائي والإداري و أعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح العاملين في إطار من الانسجام والتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها، والإذن ببرنامج خصوصي لتحسين ظروف العمل بمحاكم صفاقس.



وشهدت أحياء بولاية صفاقس والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية، في الأيام الماضية، احتقانا كبيرا واشتباكات بين مجموعات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبين سكان محليين بسبب غضب من التدفق الكبير للمهاجرين وبعد مقتل شاب تونسي الإثنين المنقضي طعنا على يد مهاجرين.



وشرعت السلطات منذ أول أيام عيد الأضحى (28 جوان الماضي) في ترحيل حوالي 1200 مهاجر غي نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالتنسيق بين إقليم صفاقس والأقاليم الحدودية برا في ليبيا والجزائر التي تتكفل بعملية الترحيل، بحسب ما صرح به النائب بالبرلمان عن جهة صفاقس، معز برك الله، أمس الأربعاء