تجدّد المواجهات في سبيطلة عقب جنازة الشاب أحمد صولي الذي توفي امس

تجددت المواجهات في مدينة سبيطلة بين قوات الأمن وعدد من المحتجين إثر تشييع جنازة الشاب أحمد صولي الذي توفي أمس.



ووفق اذاعة موزاييك قام عدد من الشبان بغلق عدد من الطرقات باستعمال المواد الصلبة والإطارات المطاطية، وبرشق قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، في الوقت الذي ردت فيه الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع.





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