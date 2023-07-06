Babnet

تجدّد المواجهات في سبيطلة عقب جنازة الشاب أحمد صولي الذي توفي امس

Publié le Jeudi 06 Juillet 2023 - 12:48 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تجددت المواجهات في مدينة سبيطلة بين قوات الأمن وعدد من المحتجين إثر تشييع جنازة الشاب أحمد صولي الذي توفي أمس.

ووفق اذاعة موزاييك قام عدد من الشبان بغلق عدد من الطرقات باستعمال المواد الصلبة والإطارات المطاطية، وبرشق قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، في الوقت الذي ردت فيه الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع.

...

وشيّع اليوم الخميس، مئات المواطنين من سكان مدينة سبيطلة جثمان الشاب أحمد صولي، إلى مقبرة المدينة.

ويشار إلى أن الشاب (24 سنة)، كان قد قُتل، أمس، الأربعاء، بعد مواجهات بين قوات الأمن وأصحاب محل للرهان الإلكتروني، إثر مداهمة للمحل من أجل إلقاء القبض على أحد المفتش عنهم، مما تسبب في اندلاع مناوشات بين الأمن ومحتجين.

فيديو اذاعة القصرين


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269385


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 06 جويلية 2023 | 18 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:44 16:15 12:31 05:06 03:16
Babnet
38°
 Babnet38° Babnet % 25 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2543°-2744°-2936°-2638°-28
  • Avoirs en devises
    22885,8

  • (5 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,37425 DT        1$ =3,09682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juil)   1289,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*