بولبابه سالم : ما يحدث في فرنسا لا يحدث في دول اوروبية اخرى وهو نتيجة لرفضها ادماج المهاجرين

قال المحلل السياسي بولبابه سالم ان ما يحدث في فرنسا هو نتيجة لسياستها تجاه المهاجرين و رفضها ادماجهم في المجتمع الفرنسي .. و اضاف في برنامج صباح الديوان الذي تقدمه مربم بالقاضي في راديو ديوان FM ان ما يحدث في فرنسا لا يحدث في دول اوروبية اخرى مثل ألمانيا او بريطانيا .. و قال ان فرنسا تتجدد فيها احداث العنف بعد كل حادث اجرامي يطال احد المهاجرين و الذي يكون مثل القطرة التي افاضت الكأس و حادثة الطفل نائل احد تجليات هذه الازمة .و ذكر بولبابه سالم ان المهاجرين هم من اعادوا اعمار فرنسا و اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية التي ذهب ضحيتها 50 مليون شخص في اوروبا .وتستمر مشاهد الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب في أنحاء فرنسا منذ عدة أيام، ردا على قتل الشرطة عمدا بالرصاص فتى (17 عاما) يدعى نائل، خلال تدقيق مروري.