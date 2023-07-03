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بولبابه سالم : ما يحدث في فرنسا لا يحدث في دول اوروبية اخرى وهو نتيجة لرفضها ادماج المهاجرين

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 11:36 قراءة: 0 د, 52 ث
      
قال المحلل السياسي بولبابه سالم ان ما يحدث في فرنسا هو نتيجة لسياستها تجاه المهاجرين و رفضها ادماجهم في المجتمع الفرنسي .. و اضاف في برنامج صباح الديوان الذي تقدمه مربم بالقاضي في راديو ديوان FM ان ما يحدث في فرنسا لا يحدث في دول اوروبية اخرى مثل ألمانيا او بريطانيا .. و قال ان فرنسا تتجدد فيها احداث العنف بعد كل حادث اجرامي يطال احد المهاجرين و الذي يكون مثل القطرة التي افاضت الكأس و حادثة الطفل نائل احد تجليات هذه الازمة .
و ذكر بولبابه سالم ان المهاجرين هم من اعادوا اعمار فرنسا و اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية التي ذهب ضحيتها 50 مليون شخص في اوروبا .
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وتستمر مشاهد الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب في أنحاء فرنسا منذ عدة أيام، ردا على قتل الشرطة عمدا بالرصاص فتى (17 عاما) يدعى نائل، خلال تدقيق مروري.
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