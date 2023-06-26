وزير الدّاخليّة يستقبل سفير دولة قطر بتونس

إستقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقي اليوم 26 جوان 2023 بمقرّ الوزارة سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي.وقد كان اللقاء وفق بلاغ للوزارة مناسبة لاستعراض متانة العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين وزارتي الداخلية بالبلدين وتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بالارتقاء بهذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.