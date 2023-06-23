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تم إتهامها بانتحال صفة.. نجاح مريم المهذبي في الباكالوريا

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 18:20 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلنت التلميذة مريم المهذبي، عن نجاحها في الدورة الرئيسية الباكالوريا 2023، بمعدل 11.18.
وقالت مريم خلال مداخلتها في برنامج "بوليتكا" اليوم الجمعة، أنّها تحصلت على نتيجة 11/20 في اختبار مادة التصرف، الذي أغمي عليها وهي بصدد اجتيازه إثر الخلاف مع الأستاذة المراقبة، واتهامها بانتحال صفة، مضيفة أنّها لم تكن تتوقع أن تنجح من الدورة الرئيسية.
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يُذكر أنّ شقيقة مريم، قالت في مداخلة سابقة في برنامج "بوليتيكا"، إنّ مريم أصيبت أثناء اجتياز الاختبارات بحالة إغماء اثر ارتفاع الضغط لديها وتمّ نقلها إلى المستشفى، معتبرة أنّ السبب وراء تعكر صحة شقيقتها هو "الهرسلة" واتهامها ظلما من قبل إحدى الأساتذة المراقبات، بـ"انتحال شخصية"، كما طلبت منها مغادرة قاعة الامتحان رغم وضعها الصحي الصعب (قصور الكلى) والذي حال دون قدرتها على اجتياز مناظرة البكالوريا في السنوات السابقة.
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