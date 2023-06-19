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عضو الهايكا سكينة عبد الصمد: منع التداول الاعلامي في قضيتي التٱمر على أمن الدولة يمثّل رقابة مسبقة وتدخلا في الاداء الاعلامي

Publié le Lundi 19 Juin 2023 - 14:21 قراءة: 1 د, 7 ث
      
عبرت الاثنين 19 جوان، عضو الهايكا سكينة عبد الصمد عن رفضها لقرار قاضي التحقيق المتعلق بمنع التداول الاعلامي في قضيتي التٱمر على أمن الدولة.
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واعتبرت في تصريح لاذاعة ديوان اف أم ان هذا القرار يعتبر رقابة مسبقة وتدخل في الاداء الصحفي مشددة على أنه ليس هناك مواضيع يحجّر التداول فيها ما دامت لا تمس من الأمن العام وغيرها من الضوابط مضيفة أنه ليس من حق قاض او غيره التدخل في الاداء الصحفي.
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وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، "أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما"، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قدّاس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء الجمعة 16 جوان 2023.
وأضافت قدّاس أن هذا الإعلام، الموجّه لوسائل الاعلام السمعية والبصرية، "يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث، حسب نص القرار".


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