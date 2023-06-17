حنان قداس: قرار قضائي بمنع تداول وسائل الاعلام السمعية والبصرية في قضيتي التآمر على امن الدولة

اصدر قاضي التحقيق الاول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرارا يمنع بمقتضاه التداول الاعلامي في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء الجمعة.



واوضحت قداس ان هذا الاعلام الموجه لوسائل الاعلام السمعية والبصرية، يرمي الى الحفاظ على حسن سير الابحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للاطراف موضوع البحث حسب نص القرار.





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وتم ايقاف واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين و الناشطين في احزاب ومنظمات ومحامين على ذمة تحقيات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي.