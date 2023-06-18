بودربالة: لم نتلقى الى حد الآن مقترح لتنقيح قانون الشيكات دون رصيد



لم يتم الى حد الان اتخاذ قرار رفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي

وبين المتحدث، بأن اللجنة ستعقد جلسات مع كل من البنك المركزي ووزارة المالية وعدد من أصحاب المؤسسات الصغرى واتحاد الصناعة والتجارة وعمادة المحامين وغيرها من الأطراف من أجل الاستماع الى آرائهم بحيث عندما يرد مشروع قانون تنقيح قانون الشيكات دون رصيد تكون لجنة التشريع العام على بينة من كل أبعاد المسألة وتتخذ القرار المناسب على حد قوله.وقال رئيس البرلمان إنه لم يتم اتخاذ قرار الى حد الان حول رفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي المتهم بالاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية في قضية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو، وتم بموجبها منعه من السفر.وأشار بودربالة، الى أن لجنة النظام الداخلي المكلفة بملفات رفع الحصانة عن النواب، اجتمعت وكل أعمالها سرية، وكذلك أعمال الجلسة العامة التي ستنظر في هذه المسألة.وأضاف المتحدث بأن سيتم الإعلان عن القرار المتخذ بشأن رفع الحصانة من عدمه عن النائب سامي عبد العالي، حال اتخاذ القرار من اللجنة المكلفة بذلك.وبخصوص مسألة اعلام البرلمان بقرار منع السفر عن النائب المذكور، أكد بودربالة أن السلطة القضائية غير ملزمة من الناحية القانونية بالإعلام.يشار الى أنه تمّ مؤخرا منع عضو مجلس النواب سامي عبد العالي من السفر عبر مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك على خلفية قضية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو تتعلق بشبهة بالاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية.ويذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب قد تلقى مطلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة.