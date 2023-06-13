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وزارة العدل تطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي

Publié le Mardi 13 Juin 2023 - 12:30 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تلقى رئيس مجلس نواب الشعب مطلبا من وزارة العدل في رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة، على خلفية قضية تتعلق به في شبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو.

وأكّد رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان محمد أحمد في تصريح لاذاعة موزاييك إحالة مطلب رفع الحصانة على اللجنة التي عقدت أولى جلساتها حول هذا الموضوع في انتظار عقد جلسة ثانية يوم الجمعة المقبل لفسح المجال للنائب لتقديم مؤيداته.


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