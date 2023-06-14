Babnet

السجن مع النفاذ العاجل وخطية مالية لليلى بن علي

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 18:14 قراءة: 0 د, 10 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم ب4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخطية مالية فاقت 250 الف دينار على خلفية اتهامها بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268327


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 14 جوان 2023 | 25 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:41 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
24°
 Babnet28° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2129°-2130°-2229°-2133°-22
  • Avoirs en devises
    22810,6

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35006 DT        1$ =3,10351 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   635,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*