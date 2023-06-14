السجن مع النفاذ العاجل وخطية مالية لليلى بن علي

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم ب4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخطية مالية فاقت 250 الف دينار على خلفية اتهامها بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية.