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حلق الوادي: الإحتفاظ بصاحب مطعم سياحي من أجل ''تخزين واستعمال مواد غذائية سامة ومغشوشة''

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 12:57 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء 14 جوان 2023، بأنه تم الإحتفاظ بصاحب مطعم سياحي من أجل ''تخزين واستعمال مواد غذائية سامة ومغشوشة'' معدّة لتقديمها للحرفاء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على اثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لـمركز الأمن الوطني بحلق الوادي مفادها إعداد صاحب مطعم سياحي مخزن عشوائي لتخزين غلال البحر والأسماك دون احترام إجراءات السلامة والشروط الصحيّة، تم التحول على عين المكان وبحضور وكيل المطعم تمت معاينة وجود رائحة كريهة منبعثة من المخزن المذكور وتراكم أوساخ بالداخل، إضافة إلى وجود عدد 02 ثلاجات كبيرة الحجم تحتوي على كمية هامة من غلال البحر والأسماك المتعفنة.
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...

هذا وتم التنسيق مع الطبيب البيطري المتعاقد ومصالح بلدية حلق الوادي والوحدات الأمنية التابعة لـمركز الشرطة البلدية بحلق الوادي الذين أكدّوا عدم صلوحية الأسماك وغلال البحر المعدّة لتقديمها للحرفاء.

وتم في الغرض إتلاف المحجوز وحجز الثلاجات من قبل مصالح البلدية، وباستشارة النيابة العمومية بتونس 01 أذنت بالاحتفاظ بصاحب المطعم من أجل "المسك في مواقع الخزن لمنتوجات سامة ومغشوشة" والأبحاث متواصلة.


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