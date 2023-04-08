هيئة السّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة: حجز أكثر من 162 طن من المواد الغذائية خلال النصف الأول رمضان

أسفرت 12068 عملية مراقبة على المنتجات الغذائيّة خاصة ذات الاستهلاك الواسع، أمنتها فرق المراقبة التّابعة للهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة، خلال النصف الأوّل من رمضان، عن حجز 162 طنا من المنتجات الغذائية واقتطاع 340 عينة غذائية للتحليل بالإضافة إلى تحرير 507 محضر بحث وتسجيل 1078 وضعية عدم احترام متطلبات السلامة الصحية للأغذية بالمحلات.



وحسب بلاغ، صادر السبت، عن الهيئة، شملت كميات المنتجات الغذائية المحجوزة فعليا (162 طنا)، خلال عمليات المراقبة على المنتجات الغذائيّة المعروضة بمختلف الفضاءات والمحلاّت المفتوحة للعموم وبمواقع الإنتاج والخزن والبيع بالجملة بكامل ولايات الجمهورية، 10.680 طنا من منتجات المخابز و2069 كغ منتجات الألبان و5.219 طن من اللحوم ومشتقاتها و79.998 طن نصف مصبّرات و8.804 طن من التوابل، بالإضافة إلى 5246 لتر (حليب طازج ومتخمر، عصائر، ...).

وأكّدت الهيئة التابعة لوزارة الصحة، في ذات البلاغ، أن الفرق الرقابية التابعة لها ستواصل تكثيف الأنشطة الرقابية على المنتجات الغذائية طوال شهر رمضان واتخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

ودعت وزارة الصحة المواطنين، من خلال هذا البلاغ، إلى معاضدة مجهودات العمل الرقابي من خلال الالتزام باقتناء المنتجات الغذائية من فضاءات ومحلاّت معدّة للغرض واعتماد السلوكيات السليمة في تداول الأغذية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد وضعت على ذمة العموم رقما أخضر (71904100) لتقبل الشكاوى والإجابة على الاستفسارات المتعلّقة بالسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.





