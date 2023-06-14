Babnet

زياد الهاني: تواصلت مع نادية عكاشة حول التغريدات و هذا ردها

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 12:38 قراءة: 0 د, 41 ث
      
كشف الاعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" انه تواصل مع مديرة الديوان الرئاسي السابق نادية عكاشة للكشف عن حقيقة التغريدات .
أخبار ذات صلة:
عام سجنا وخطية مالية لنادية عكاشة

واوضح الهاني أن عكاشة قالت ان الحساب الذي نشر التغريدات ليس حسابها بل حساب وهمي... وأشارت إلى أنه من السهل الآن إنشاء أي حساب وتوثيقه بأي اسم باعتبار أن العملية رهينة دفع مبالغ بالعملة الصعبة ببطاقة ائتمانية ولا تحتاج شروطا أخرى منذ أن أصبح الموقع على ملك رجل الأعمال إيلون ماسك وفق تأكيدات عكاشة. .
وقال الهاني " يجب فتح تحقيق لمعرفة رقم هاتف الشخص الذي فتح الحساب الذي نشر فيه التسجيل".
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268293


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 14 جوان 2023 | 25 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:41 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
26°
 Babnet26° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2129°-2130°-2229°-2133°-22
  • Avoirs en devises
    22633,3

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34750 DT        1$ =3,10950 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   519,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*