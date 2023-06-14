زياد الهاني: تواصلت مع نادية عكاشة حول التغريدات و هذا ردها

كشف الاعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" انه تواصل مع مديرة الديوان الرئاسي السابق نادية عكاشة للكشف عن حقيقة التغريدات .واوضح الهاني أن عكاشة قالت ان الحساب الذي نشر التغريدات ليس حسابها بل حساب وهمي... وأشارت إلى أنه من السهل الآن إنشاء أي حساب وتوثيقه بأي اسم باعتبار أن العملية رهينة دفع مبالغ بالعملة الصعبة ببطاقة ائتمانية ولا تحتاج شروطا أخرى منذ أن أصبح الموقع على ملك رجل الأعمال إيلون ماسك وفق تأكيدات عكاشة. .وقال الهاني " يجب فتح تحقيق لمعرفة رقم هاتف الشخص الذي فتح الحساب الذي نشر فيه التسجيل".