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عام سجنا وخطية مالية لنادية عكاشة

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 15:28 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قضت امس هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعام سجنا وخطية مالية ب600 دينار في حق مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة من اجل تهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وذلك في قضية رفعها في حقها المندوب السابق لتونس لدى الأمم المتحدة قيس قبطني ، اتهمها فيها بالاساءة وله وتنزيل تسريبات ومعلومات زائفة.


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