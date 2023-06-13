تحضيرات المنتخب الوطني... حصّة تدريبية ثانية والدربالي يلتحق غدا

أجرى المنتخب الوطني للأكابر، يوم الثلاثاء، حصة تدريبية ثانية في برنامج تحضيراته للمباراة الأولى التي ستجمعه يوم 17 جوان بمنتخب غينيا الاستوائية، ضمن تصفيات كأس إفريقيا، ثم مواجهة الجزائر ودياً يوم 20 جوان.والتحق كل اللاعبين الذين وجه لهم المدرب جلال القادري الدعوة، بمقر التربص وشاركوا في الحصة التدريبية، وذلك بعد وصول كل من أنيس بن سليمان وعصام الجبالي الذي أجرى حصة لإزالة الإرهاق ، في الأثناء غادر فراس بن العربي مقرّ التربص وسينضم معوضه محمد علي الدربالي إلى التدريبات غدا الأربعاء.ودارت الحصة التدريبية، بالملعب الفرعي برادس، وخلالها ركز الإطار الفني على الجانب الفني، حيث شهدت التدريبات ارتفاع النسق، من خلال تجربة مجموعة من التطبيقات المختلفة والتي كان خلالها الاهتمام منصباً على التمركز في الوضعيات الدفاعية أو الهجومية.