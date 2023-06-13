سيدي البشير... دورية أمنية تعيد اموال أضحية العيد لمواطن سلبها منه لص

تمكن اعوان منطقة الأمن الوطني بسيدي البشير من ضبط لص على مستوى محطة الحافلات بباب عليوة مُتلبسا بسرقة مبلغ مالي قدره 600 دينار لمواطن أثناء الصعود إلى الحافلة.





وكشف المتضرر ان المبلغ المالي المذكور كان مخصصا لشراء أضحية العيد لاطفاله.



...







باقتياد المتهم إلى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه اعترف بكل ما نسب اليه وتبين أنه من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة بالنشل، باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "السرقة المُجردة" ومواصلة الأبحاث .

